Prefeitura e entidades abrem programa de crédito em Ivoti

A Prefeitura de Ivoti lançou o CredIvoti, programa que facilita acesso a crédito para pequenas empresas da cidade. O município, a Sicredi Pioneira e a Associação de Garantia de Crédito-RS (RS Garanti) vão destinar R$ 300 mil, cada uma, para o plano de recuperação econômica pós Covid.

O objetivo do investimento, segundo os proponentes da ação, é auxiliar microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. "Nossa estimativa é de que esse recurso possa gerar até R$ 9 milhões em crédito, que serão injetados na economia local através dos empréstimos que serão tomados. O aporte será disponibilizado a novos empreendimentos e também a ampliações de negócios já existentes, onde o município é o garantidor do financiamento realizado", frisa o prefeito, Martin Kalkmann.

Em breve, o cadastro de interessados estará disponível na Sala do Empreendedor do município. O anúncio será feito no site da prefeitura