A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, formalizou o Termo de Cooperação com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Saúde). Com a parceria, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel) passa a atender também os usuários do IPE Saúde. Os atendimentos serão presenciais, das 8h às 14h, mediante agendamento. O posto de atendimento do IPE havia sido fechado em Pelotas e em outras cidades do Estado há cerca de um ano. Segundo a diretora-presidente do Prevpel, Berenice Nunes, novos guichês foram instalados para acolher os usuários do IPE, com novos equipamentos e ampliação também da equipe composta por servidor e estagiários. Os atendimentos serão feitos de forma compartilhada aos do Fundo de Assistência Médica (FAM).