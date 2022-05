Aeroporto de Caxias do Sul registrou 34,2 mil passageiros no primeiro trimestre

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul divulgou um relatório trimestral das movimentações do terminal do aeroporto Hugo Cantergiani. Ao todo, 34.272 passageiros circularam pelo terminal municipal nos primeiros três meses do ano. O número é inferior ao registrado no mesmo período de 2020, quando foram 38.263 pessoas. No ano passado não houve operação, por conta da pandemia.

Atualmente, o aeroporto recebe voos regulares das companhias Azul e Gol. A Latam está em processo e deverá retomar operações a partir do segundo semestre deste ano. Com destino a Guarulhos, em São Paulo, a Gol operou 71 pousos e 71 decolagens no trimestre, com o embarque de 8.978 passageiros e o desembarque de 8.970 pessoas. A Azul, que opera a linha entre Caxias do Sul e Campinas, no interior de São Paulo, apontou 76 pousos e 76 decolagens no período. Foram 7.083 passageiros embarcados e 7.111 desembarques.

Devido às condições meteorológicas, três voos foram remanejados para outros terminais neste ano, totalizando 903 passageiros. Em 2020, foram cinco voos remanejados, totalizando 1.051 passageiros.

O aeroporto também recebe jatos particulares e voos fretados de cargas e passageiros. No primeiro trimestre de 2022, 382 pousos e decolagens de aeronaves privadas foram registrados no terminal, totalizando a movimentação de 1.227 pessoas. Também constam operações de transporte médico, de delegações de atletas - principalmente para o Campeonato Brasileiro de futebol - e visitas de autoridades, como ministros, governadores e presidentes. Entre as aeronaves comerciais e privadas, foram registrados 1.058 pousos e decolagens no trimestre, com média diária superior a 11 ações.