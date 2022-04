Arroio do Meio decreta situação de emergência por conta da dengue

Com mais de 600 casos confirmados no município, o Executivo de Arroio do Meio decretou, nesta quinta-feira (28), situação de emergência em razão do surto de dengue associado à infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A decisão foi tomada em reunião realizada entre Executivo, secretaria de Saúde, departamentos de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, vigilância sanitária e epidemiológica.

O principal motivo do decreto se dá pelo fato da confirmação de casos em todos os bairros e localidades do município. O decreto dará condições de ampliar as ações de prevenção e combate contra o mosquito transmissor da doença. O motivo do decreto foi a elevação no número de casos na cidade.