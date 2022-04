Equipes monitoram presença de puma em áreas de Canela

O 2ª Pelotão Ambiental da Brigada Militar e a Secretaria de Meio Ambiente de Canela estão monitorando os locais e colhendo relatos da presença de animais na região Tubiana, Banhado Grande, Caracol e arredores. Nesta semana, os policiais e técnicos ambientais atenderam a um chamado em um sítio na localidade de Tubiana. No local, um potro foi morto e um cavalo teve ferimento;

O secretário de Meio Ambiente, biólogo Jackson Müller destaca que após análise foi possível verificar a grande probabilidade de que a situação se relacione a uma fêmea adulta de um puma que esteja ensinando seu filhote a caçar. "A caça ilegal de animais silvestres que servem de alimento ao puma podem estar sendo reduzidas, forçando os animais a avançar sobre animais domésticos fragilizados", contou Jackson. Além disso, destaca que o animal não ataca seres humanos a menos que seja provocado ou durante a atividade ilegal de caça, quando o animal está sendo perseguido, acuado ou ferido.

"A presença de animais como o felino em questão não é novidade no Município e na região, pois ao longo dos anos moradores relatam fatos ocorridos em suas propriedades. O ataque ocorre porque cada vez mais o ser humano avança suas ações para áreas de mata forçando os animais para as áreas urbanizadas" completa o biólogo. Os órgãos de fiscalização e controle solicitam o auxílio dos moradores da região em caso avistamento do animal ou registrem suas pegadas, vestígios ou visualização informem pelos fones: (54) 3282-8547 (PATRAM) ou (54) 3282.5173 (Meio Ambiente).