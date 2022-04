Proposta pode congelar preço da passagem de ônibus em Canoas

A prefeitura de Canoas elaborou uma proposta para evitar o reajuste anual do valor da passagem, que deve ser mantido em R$ 4,80 para a população. O projeto foi apresentado para a empresa de transporte que gere o serviço na cidade da Região Metropolitana.

Conforme estudo realizado pela Secretaria de Transportes e Mobilidade, a tarifa técnica do sistema ficaria em R$ 5,30, em função do aumento do diesel, dissídio da categoria dos trabalhadores rodoviários e retomada de horários de linhas. Para evitar que o reajuste seja repassado para a população, buscou-se alternativas para que os canoenses não sejam ainda mais afetados neste momento de instabilidade econômica.

Para isto, a prefeitura de Canoas compromete-se a custear os 50% do valor da gratuidade garantida por lei aos estudantes e professores. Além disso, passará a pagar 50% do valor da segunda passagem gratuita (90 minutos), que garante aos usuários fazerem uma segunda viagem sem custo. Atualmente, os estudantes e professores têm direito a pagar meia passagem escolar. Os outros 50% entram como gratuidade no sistema, impactando no valor da tarifa.

Aos passageiros não haverá alteração, segundo a prefeitura. A ideia é não onerar os usuários pagantes e manter os benefícios que são oferecidos atualmente. "Com todos os esforços que temos feito, vamos conseguir manter o valor atual de R$ 4,80. Também estamos garantindo a manutenção da meia passagem para estudantes e da segunda passagem gratuita", sinaliza o prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques.

"Estamos fazendo todos os esforços e estudos para manter a mesma tarifa do transporte público de Canoas sem pesar mais no bolso dos canoenses. Sabemos que o valor unitário de R$ 4,80 já é alto para quem precisa usar os ônibus diariamente", avalia o secretário municipal de Transportes e Mobilidade, Marcos Daniel.