IFRS inaugura mais espaços no campus de Bento Gonçalves

Foi realizada a inauguração de dois novos espaços de estudo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), em Bento Gonçalves. Em solenidade no campus, foi oficializada a entrega do subsolo do bloco K, com Laboratórios de Ciências Agrárias, uma sala de aula no local e integração com os blocos com as estufas e hortas. Foi inaugurado também o espaço de ensino no bloco D, com a construção de oito novas salas de aula, além de reforma elétrica e estrutural das dependências do espaço.

Ao todo são, pelo menos, 1400 metros quadrados com as novas estruturas. O IFRS conta hoje com aproximadamente 1600 alunos. O diretor de Administração do Campus, Thiago Grassel dos Reis, comentou sobre os novos espaços inaugurados. "Nós víamos a necessidade de ampliarmos para termos esse laboratório para ciências agrárias, de suma importância para os alunos, além das novas salas de aula do bloco D. Para o IFRS com certeza é um grande orgulho, por termos esse espaço ampliado e poder proporcionar essa educação integral", disse.

O reitor do IFRS, professor Júlio Xandro Heck, exaltou o fato da instituição ser referência em educação. "Nos orgulha muito em ver o envolvimento do campus de Bento com a cidade. Nós fomos pioneiros em estudos de enologia no país, em formação técnica superior e agora também em pós-graduação em nível de Mestrado. E agora somos pioneiros na oferta de pós-graduação em nível de Mestrado na área de enologia. O que nos torna diferentes são as pessoas que fazem parte desse grupo, e temos professores e alunos excelentes", avaliou.