Operação simula rompimento de barragem em Bento

A secretaria de Segurança de Bento Gonçalves, através da Defesa Civil, participou de uma simulação de rompimento de barragem realizado pela Companhia Energética Rio das Antas (Ceran). Os testes ocorreram na hidrelétrica 14 de julho, com acionamento sonoro da sirene, simulando o rompimento da barragem.

As sirenes tocaram por um tempo de 15 minutos, demonstrando uma situação próxima da realidade em caso de possibilidade de risco de rompimento da barragem. Os primeiros testes seguem até esta sexta-feira (29), sendo realizados também na hidrelétrica de Monte Claro. A população que reside nas proximidades do local foi avisada sobre a realização das simulações com as sirenes.

O sistema compreende pelo menos 14 pontos de avisos, distribuídos numa distância de 10 quilômetros, sendo que 11 pontos de avisos de rompimento de barragem estão localizados em localidades de Bento Gonçalves, através de sirenes instaladas às margens da estrada. As usinas hidrelétricas de Monte Claro e 14 de julho, além de Bento Gonçalves e Cotiporã, abrangem também os municípios de Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha, Farroupilha, Pinto Bandeira e Veranópolis.

O secretário de Segurança, Tenente-coronel Paulo César de Carvalho, esteve acompanhando a ação e comentou sobre a importância da atividade junto a Ceran. "Os testes foram muito importantes para nós entendermos o papel da Defesa Civil em caso de emergência. Nós tomamos conhecimento dos 14 pontos nas comunidades da região, sendo que pelo menos 11 estão localizados em Bento. Foi interessante termos acompanhado essa simulação, em que sanamos várias dúvidas sobre os protocolos em caso de emergência", complementou.