Projeto do Distrito Criativo de Santa Maria é lançado em evento

O Distrito Criativo Centro-Gare, em Santa Maria foi lançado oficialmente em evento realizado para convidados no Theatro Treze de Maio. A ocasião reuniu representantes das cerca de 20 instituições de Santa Maria que, junto à prefeitura, fazem, agora, parte da chamada governança da iniciativa.

Conceitualmente, os distritos criativos são espaços urbanos transformados por pessoas que colaboram entre si em prol do desenvolvimento econômico sustentável. São áreas da cidade onde as pessoas desejam viver, trabalhar e se divertir porque ali sentem pulsar autenticidade, movimento, transformação e inspiração. Norteado por essa ideia, a prefeitura de Santa Maria iniciou um movimento para impulsionar a economia do Centro Histórico Ferroviário.

O território onde o projeto será implementado está compreendido na área entre a Praça Saldanha Marinho e a Gare, tendo a avenida Rio Branco como eixo principal, englobando duas quadras para cada lado da avenida e toda a extensão do Parque Itaimbé. A intenção é criar nessa região um ambiente com atrativos para investir, morar, trabalhar, estudar e se divertir.

Parte das melhorias na infraestrutura da região, que são, no geral, somente responsabilidade da Prefeitura, já iniciaram. Entre elas, estão em andamento os trabalhos de recuperação do patrimônio histórico. A revitalização das ruas da Vila Belga está em fase final e deve ser entregue em maio. Na Gare, um escritório de arquitetura trabalha nos levantamentos que irão subsidiar uma futura licitação para reforma. Ao mesmo tempo, o Clube dos Ferroviários é alvo de um concurso público do governo Estado para escolha de um arquiteto que irá realizar os projetos para a obra de revitalização que será feita pela Prefeitura depois.

As instituições e o município irão trabalhar para alcançar os objetivos estratégicos estipulados após o processo de levantamento dos desafios do Distrito Criativo, que iniciou ainda em agosto do ano passado. Desde então, foram ouvidas mais de 550 pessoas em workshops, formulários online e urnas espalhadas em estabelecimentos da região do Centro Histórico Ferroviário.

Para o vice-prefeito Rodrigo Decimo, o evento foi marcante porque serviu para deixar claro um aspecto essencial do Distrito Criativo: não é um projeto somente da Prefeitura, mas, sim de toda a comunidade santa-mariense: "O lançamento marcou o fim de um ciclo, o de levantamento dos desafios e elaboração de um plano de ação, e inicia um outro, o de implementação efetiva do Distrito Criativo. Esse projeto vai revolucionar o Centro de Santa Maria, impulsionar e transformar os arredores por meio da economia criativa, da gastronomia, do lazer, da tecnologia e da educação", afirmou.