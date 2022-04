UCPel e Sinduscon apresentam projeto do CUB Região Sul

A cidade de Pelotas e a região sul do Estado passam a contar com um indicador próprio para calcular custos de investimentos imobiliários - o Custo Unitário Básico Região Sul (CUB Região Sul). A pesquisa dos dados regionais, iniciada em 2021, foi lançada esta semana e é resultado da parceria entre a Universidade Católica de Pelotas e o Sindicato da Indústria e da Construção Civil (Sinduscon/Pelotas). Alunos do curso de Engenharia Civil realizaram os cálculos para construção do índice regional inédito.

O CUB é um indicador utilizado por empresas que atuam na construção civil para se ter uma estimativa do custo de um projeto, como a construção de um novo empreendimento, por exemplo. Esse cálculo serve de base para a avaliação de parte dos custos de construção das edificações e, consequentemente, a precificação das unidades para posterior venda aos consumidores.

Pelo levantamento inicial, o custo do metro quadrado para a construção de um prédio popular em Pelotas, por exemplo, pode variar entre R$ 2.049,31 e R$ 2.406,26. Já para áreas comerciais, o custo estimado vai de R$ 2.173,57 e R$ 3.354,63 o m², conforme a pesquisa.

O evento foi aberto pela palestra "CUB Regional: perspectivas do setor da construção civil na zona sul do RS", realizada pelo professor da Engenharia Civil, José Antônio Pedreira, e pelo acadêmico Vinicius Kolmar Bederode. Logo em seguida foi feito o lançamento da planilha com os primeiros resultados do levantamento feito a partir de cinco pilares ligados ao setor: aço, varejo, esquadrias, concreto e construtoras.

Durante discurso, o presidente do Sinduscon local, Pedro Amaral, destacou o fortalecimento da parceria entre o setor produtivo da construção civil e a academia. "O projeto do CUB é esse pontapé inicial importante para o envolvimento dos alunos e professores que são desafiados a nos auxiliar a trabalhar na resolução de problemas que temos no nosso setor. É também a oportunidade para a união de pontas importantes- o ente público, a academia e empresariado", destacou Amaral.

O coordenador do curso de Engenharia Civil, Marco Antônio Lhullier Moreira, salientou a possibilidade da prática acadêmica ser desenvolvida em um projeto importante para a construção civil gaúcha. Já o pró-reitor Acadêmico, Ezequiel Megiato, destacou a missão da UCPel em "entregar à sociedade profissionais inovadores, capazes de serem agentes de transformação a partir da formação recebida na universidade", e ainda reafirmou a vocação da universidade como uma instituição presente e atuante na comunidade em que está inserida.