Pelotas registra 130 milímetros de chuva desde segunda-feira

As estações pluviométricas do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) registraram mais de 130 milímetros de chuva em Pelotas desde segunda-feira (25). A intensidade da precipitação, que foi contínua e chegou a 70 milímetros nas últimas 24 horas, mantém a prefeitura em alerta. As equipes do município atendem a chamados e realizam reparos quando acionadas pela população.

As equipes da Defesa Civil atenderam ocorrência na Cohab Tablada, região que teve queda de um poste, na praia do Laranjal, onde uma casa foi destelhada pela velocidade do vento durante a madrugada, e na Vila Castilhos, em que uma residência também teve o telhado avariado. A equipe deu apoio às famílias e forneceu lonas para cobrir as residências. Nenhuma remoção precisou ser feita. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 153.

O setor de manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural identificou duas pontes com problemas no interior do município, que ocasionaram a suspensão de tráfego de veículos nos locais. Na Colônia Andrade, o leito do arroio subiu e submergiu a Ponte da Fábrica de Papel, por isso o trânsito está interrompido. No Grafite, também há problemas causados pela chuva, pois a Ponte do Scaglione, por onde passa o transporte coletivo, sofreu avarias e perdeu condições de trafegabilidade. As equipes já estão nos locais sinalizando e verificando outras situações.