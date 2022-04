Hospital de Novo Hamburgo ganha novo espaço de cardiologia

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo passou a contar com moderno e remodelado espaço para atendimento dos casos de alta complexidade em cardiologia. Neste mês de abril, o Instituto de Tratamento Cardiovascular (ITC) passa a atender em área construída de 144 metros quadrados. O prédio abriga o serviço junto à estrutura física da casa de saúde 100% SUS. Aos usuários, agendados pelo sistema de regulação, o acesso se dá pela entrada principal do hospital e sob orientação da recepção.

O cardiologista intervencionista e diretor do ITC, Renato Saraiva, informa que as novas instalações abrigam o avançado serviço de hemodinâmica em Novo Hamburgo. "A nova estrutura permite um incremento no número de procedimentos coronários para usuários do SUS do município e vindos de outras cidades da região", observa.

No ITC, o equipamento de hemodinâmica é usado para procedimentos de alta complexidade na área cardiológica. Por esse meio, os procedimentos tornam-se mais confortáveis ao paciente, além de contribuírem para reduzir tempo de recuperação e risco de infecções. Com recursos provenientes do convênio entre o município e a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), no valor de R$ 200 mil, o novo prédio do ITC marca os 25 anos do instituto junto ao complexo.

Conforme o cardiologista e coordenador da equipe de Cirurgia Cardíaca do hospital, Marcelo Piva, o serviço se mostra importante aliado na terapêutica de doenças cardiovasculares como angina e infarto. "Mais de 41 mil exames foram realizados pelo nosso instituto ao longo do tempo", confirma o médico. "Ou seja, milhares de usuários se beneficiam em diagnósticos e tratamentos como o cateterismo cardíaco, também conhecido por angiografia coronária", disse