Centro voltado à oncologia abre as portas em Lajeado

A partir de segunda-feira (2), o CRON - Centro Regional de Oncologia vai dar início aos atendimentos em Lajeado. O espaço fica no térreo do Centro Comercial 300, localizado na avenida Piraí, no bairro São Cristóvão, bem pertinho do Sicredi e da Unimed. Na mesma data, a clínica completará 24 anos de atividades no Vale do Taquari.

No novo endereço, o CRON vai oferecer atendimentos, como consultas, exames e procedimentos, com ainda mais qualidade, prestados com o carinho e o respeito de sempre, por uma equipe preparada e atenta às necessidades de pacientes oncológicos e familiares.

Com mais de 690 metros quadrados, a sede foi planejada para também oferecer comodidade, acolhimento, cuidado e bem-estar a todos que precisarem dos diferentes serviços. O conceito do projeto, conforme a arquiteta Bruna Franz, foi baseado no design biofílico (inspirado na natureza) e a ambientes restauradores. "São ambientes capazes de reestabelecer os indivíduos afetados pelo processo psicofisiológico de estresse e restaurar as capacidades emocionais e funcionais comprometidas. Por isso, foi pensado em inserir elementos da natureza nos locais com maior potencial de espera, como salas de aplicação de quimioterápicos, recepção e consultórios", explica.