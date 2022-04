Caminho Gaúcho de Santiago, em Santo Antônio da Patrulha, recebe selo do consulado espanhol do RS

Em mais um passo dentro das ações do projeto de internacionalização de Santo Antônio da Patrulha, as publicações e documentos envolvendo o Caminho Gaúcho de Santiago passam a contar com o Selo do Consulado Geral da Espanha em Porto Alegre. Essa ação é resultado de reunião, realizada em fevereiro deste ano, entre o Cônsul Geral da Espanha, Luis Zaballa Gómez, o prefeito Rodrigo Massulo, o diretor de Inovação e Empreendedorismo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Kassiano Fraga, e o sócio-diretor da Roedel Intl Advisor, Cezar Roedel.

De acordo com Kassiano, o selo parte de uma série de ações visando fortalecer o Caminho Gaúcho de Santiago que, em breve, será um trajeto regional, envolvendo mais de um município. "O selo é uma das primeiras ações planejadas neste sentido. Também encaminhamos proposta para um acordo de irmanamento com alguma cidade espanhola que possua características similares as nossas. Possivelmente alguma pela qual passe o Caminho de Santiago de Compostela", disse.

O Caminho Gaúcho de Santiago foi inaugurado em outubro de 2014 O percurso é todo sinalizado por placas. A sinalização permite que o trajeto seja realizado pelos caminhantes em qualquer dia.

O trajeto assemelha-se aos últimos 100 km do caminho espanhol e tem dois pontos de partida que podem ser feitos de acordo com o desejo do caminhante, com 12 ou 19 quilômetros. A caminhada pode ser realizada de forma individual ou em grupo, a pé, a cavalo ou de bicicleta