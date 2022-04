Jovens de Torres terão aulas gratuitas de surfe em maio

A cidade de Torres sedia, a partir de 15 de maio, a primeira edição de formação esportiva de surfe para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. O projeto do Sesc Torres acontece em parceria com a Associação dos Surfistas de Torres (AST), presidida por Rodrigo "Pedra" Dorneles, que é o único gaúcho a integrar a elite do Circuito Mundial de Surfe. A ação tem, ainda, o apoio da prefeitura.

As aulas são gratuitas e acontecerão nas segundas, quartas e sextas-feiras, com turmas durante os turnos da manhã e tarde, no Sesc Torres e na Praia dos Molhes. Além da experiência no mar, os participantes serão orientados sobre segurança no mar, aprenderão as regras e fundamentos do surfe, assim como a história do esporte e a análise da previsão das ondas. Nos dias de atividade, os alunos receberão lanche, assim como passarão por aulas de natação e skate.

"Fico muito feliz em estar nessa parceria. Para mim, o surfe começou como uma brincadeira e acabei me apaixonando pelo esporte. O contato com a natureza, o sentimento de entrar no mar, é incrível. Como a gente diz na comunidade, o surfe salva. Tira pessoas de caminhos errados, promove autoconhecimento, estreita amizades e possibilita o desbravamento de novos lugares e culturas. O surfe é muito mais do que um esporte, é um estilo de vida", ressalta Rodrigo.

Interessados devem se inscrever na Unidade Sesc Torres (avenida Plinio Kroeff, 465), atendendo aos requisitos no edital do Projeto Iniciação Esportiva, disponível no site da entidade, a partir do dia 5 de maio. Para seleção por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), é necessário ter renda familiar mensal de até três salários mínimos nacionais e, preferencialmente, ser estudante da rede pública de ensino, assim como ser filho de comerciário