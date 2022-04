Feira do Livro da Furg divulga programação oficial

A Feira do Livro da FURG teve divulgada a sua programação oficial. O evento acontece de 4 a 15 de maio em seu habitual espaço, a Praça Didio Duhá, no balneário Cassino.

Entre as atrações selecionadas, estão apresentações musicais com Luiz Marenco, Lucio Yanel, Paola Kirst e a Big Band da FURG, uma entrevista aberta com as ativistas indígenas Telma Taurepang e Shirley Krenak, e sessão de autógrafos com Marcelo Cosme, jornalista e apresentador da GloboNews.

Com o tema "Miradas de um Pampa Sul-americano", essa edição carrega consigo a missão de realizar sua programação em um cenário levemente modificado, após dois anos de pandemia. O pró-reitor de Extensão e Cultura, Daniel Prado, falou sobre o evento. "Estamos muito felizes, porque é a Feira do reencontro, que vai refletir sobre a cultura sul-americana a partir da perspectiva do pampa", avaliou.