Taquara consegue R$ 4,5 milhões com Refis

O Programa de Recuperação Fiscal - Refis de Taquara iniciou em maio de 2021, até o momento, foi possível arrecadar aproximadamente R$ 4,5 milhões. No entanto, muitos contribuintes ainda estão em débitos com o erário municipal. Para evitar judicialmente a penhora de bens e valores, a Prefeitura possibilita o refinanciamento das dívidas através do Refis que está em andamento até 31 de maio.

A adesão pode ser feita para o pagamento parcelado ou também pode-se quitar os valores em parcela única. O pagamento à vista garante 100% de descontos de juros e multa e o pagamento parcelado pode ser feito em até 120 vezes sendo o valor total do desconto definido pelo número de parcelas solicitado.

O pagamento pode ser à vista com 100% de descontos de juros e multa ou parcelado. Os contribuintes podem parcelar em até 120 vezes, sendo o montante do desconto definido pelo número de parcelas solicitado pelo contribuinte quando for participar do Refis