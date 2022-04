Com passagem grátis, número de passageiros triplica nos ônibus de Parobé

O programa Tarifa Zero de Parobé, que oferta transporte público gratuito para a comunidade, completou um mês. Em balanço divulgado pela prefeitura da ação que concede gratuidade na passagem de ônibus para a comunidade, cerca de 20 mil passageiros utilizaram o serviço em 30 dias.

Ainda segundo números levantados, as linhas chegam a atender mais de 600 passageiros em dias de grande movimentação. O número é triplo dos primeiros dias de operação. O prefeito de Parobé Diego Picucha destaca que o mercado de trabalho local foi aquecido e da mesma forma o comércio foi incrementado. "A Tarifa Zero vai muito além da passagem de graça. O programa ainda está trazendo vários benefícios, não apenas para a população que não paga mais para andar de ônibus, mas também para o crescimento econômico da cidade. O número de passageiros triplicou, o que demonstra que as pessoas passaram a circular mais na cidade e a consumir no comércio local. Além disso, o impacto sobre o orçamento dos da família dos trabalhadores faz toda a diferença", ressalta.

Além de ônibus de graça, a prefeitura também aumentou o número de linhas e a abrangência de bairros para atender melhor a comunidade. "Essa foi uma ação planejada por muitos meses. Pesquisamos modelos de isenção implantadas na Europa, como Luxemburgo, primeiro país a ter transporte gratuito no mundo, e também em cidades do Brasil, como Vargem Grande Paulista, onde fomos no início do ano conhecer e aprender pessoalmente com a experiência da cidade paulista. Da mesma forma, a Tarifa Zero irá gera economia para os passageiros e empresas, o que reduz a despesa com o vale transporte, auxiliando a força produtiva de nosso município e podendo atrair ainda mais empresas para nossa cidade", complementa o prefeito.