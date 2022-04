Plataforma de EAD é levada a escolas de Caxias

Cerca de 70 estudantes da rede pública municipal de Caxias do Sul foram os primeiros beneficiados com uma experiência inédita, proporcionada por professores equipados com novas plataformas de ensino a distância (EAD) adquiridas e disponibilizadas às escolas pela Secretaria Municipal de Educação. O investimento realizado pelo município em ferramentas como Google Classroom, dentro de um amplo programa de atualização tecnológica que já destinou quase R$ 28 milhões à Educação em apenas oito meses, permitiu que três turmas de 9º ano participassem da mesma aula, simultaneamente, em duas escolas diferentes.

Fisicamente, as escolas municipais de Ensino Fundamental Fermino Ferronatto e Nova Esperança estão distantes não mais do que um quilômetro uma da outra, no bairro Charqueadas. Na atividade proposta pelo professor André Luiz Lopes da Silva, porém, ficaram ainda mais próximas. A aula de Geografia, ministrada por ele na Nova Esperança, contou com a participação do professor Luciano Gräber Assmann, de Língua Inglesa. E foi acompanhada por alunos de ambas as instituições, ao mesmo tempo. Na Fermino Ferronatto, com o apoio de professoras de Ciências e Língua Portuguesa em duas turmas distintas.

"Diante de tudo o que enfrentamos, entendo que o avanço tecnológico da educação é um legado positivo da pandemia. O que realizamos é pioneiro na rede municipal de ensino. E representa uma quebra de paradigma na ideia de serviço público estático para as transformações do mundo", afirma Silva.

Ele destaca o estímulo oferecido pelas gestões de ambas as escolas, consideradas receptivas a experiências inovadoras. Em conjunto com a secretaria, ambas liberaram acesso à plataforma e ampliaram o plano de dados que permitiu conexão entre as duas salas de aula. "Já estávamos familiarizados com o sistema desde o ano passado, pois, em função da pandemia, atendíamos grupos presenciais e remotos simultaneamente. Na Fermino Ferronatto, por exemplo, em dado momento, havia 14 alunos presentes fisicamente e outros 20 acompanhando online", descreve Silva, que atualmente leciona ao vivo de diversos pontos do planeta por meio do YouTube Live.