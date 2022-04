Municípios pedem agilidade em medidas efetivas para o Rio dos Sinos

O Comitesinos enviou ao Departamento de Recursos Hídricos do Estado, em abril, uma moção pedindo agilidade nos planos de regularização dos níveis de vazão do Rio dos Sinos. O pedido foi feito após iniciativa da Comusa que, em fevereiro, deu início a um grupo de trabalho com municípios de toda a bacia para propor medidas efetivas na situação do rio e prevenir futuros períodos de estiagem como o deste ano. Assinam a moção a secretaria do Meio Ambiente de Novo Hamburgo, prefeitura de Campo Bom, prefeitura de Esteio, prefeitura de Rolante e Ministério Público de Taquara.

Na peça, os municípios detalham convênio do Estado com governo federal de 2020 que previu identificar e executar ações de revitalização das Bacias do Sinos e Gravataí, mas que ainda não apresentou soluções a serem implementadas. Assim, a moção apela para que o plano não passe por mais interrupções, principalmente com eventuais mudanças de gestões que possam prejudicar a continuidade do programa.

A diretora-geral da Comusa, Andrea Braun, afirma que o grupo continuará trabalhando junto com os municípios e Estado para tirar do papel essas iniciativas. "Passamos por duas situações de estiagem muito complicadas em 2020 e neste ano. Nós temos os estudos, temos as necessidades identificadas mas ainda não tivemos uma solução proposta pelo Estado. No próximo ano, com uma possível nova gestão, não queremos que essa discussão recomece novamente do zero. Isso precisa ser agilizado", pontua.

A próxima reunião do grupo de trabalho é no dia 20 de maio.

No dia 17 de maio, a Granpal realiza um seminário no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa, sobre a crise hídrica em períodos de estiagem nas bacias do Sinos, Gravataí e Guaíba. O evento tem início às 8h30 e contará com palestrantes e discussões sobre os desafios dos prefeitos para desenvolver políticas de desenvolvimento regional durante as crises hídricas. O evento será gratuito e aberto ao público.