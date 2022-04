Transporte clandestino é flagrado em Caxias do Sul

Uma ação da Fiscalização de Trânsito e Transportes de Caxias do Sul flagrou veículos efetuando transporte clandestino de passageiros. A Operação Fretamento é uma das ações realizadas com frequência para garantir a segurança dos usuários, bem como verificar a situação cadastral do veículo e das empresas prestadoras de serviços. Os servidores promoveram os trabalhos em um trecho da rua João Paranhos da Rocha, no bairro Desvio Rizzo.

Para estar regularizado com o transporte de fretamento e escolar, é preciso se cadastrar junto à prefeitura e requerer autorização para a realização do serviço. Os veículos e condutores que não se encontram cadastrados estão sujeitos às sanções.

Os servidores abordaram ônibus e micro-ônibus. Foram sete veículos abordados, dos quais três não estavam regularizados. Os casos incidiram no inciso 8º do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cuja infração é gravíssima, com penalidade de multa e medida administrativa de remoção do veículo ao depósito credenciado do Detran.