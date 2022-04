Feevale abre segundo edital para seleção de projetos inovadores a serem incubados no parque tecnológico

O Feevale Techpark, parque tecnológico da Universidade Feevale, lançou o segundo edital para seleção de projetos inovadores. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o relacionamento da instituição com as empresas do parque, por meio do desenvolvimento de ações que transformem a pesquisa acadêmica em retorno econômico para a sociedade.

O novo edital para seleção de projetos de inovação já está aberto, com o período de submissão de propostas se estendendo até 18 de maio. Para participar, os projetos das empresas do Feevale Techpark precisam contribuir para o desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços tecnológicos e inovadores, em parceria com docentes da universidade, contemplando as linhas de atuação do parque tecnológico: Ciências da Saúde e Biotecnologia; Ciências Ambientais e Energias Renováveis; Materiais e Nanotecnologia; Indústria Criativa; e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Serão selecionados três projetos, que devem prever atividades para um prazo de 12 meses, prorrogável por mais seis. Eles receberão recursos econômicos no valor máximo de R$ 40 mil, destinados ao financiamento de bolsa para acadêmico (graduação ou pós-graduação) e à alocação de horas para professor, ambos vinculados à universidade. O valor contempla também materiais de consumo necessários para o desenvolvimento do projeto. O proponente deve se comprometer com uma contrapartida mínima de 15% do montante solicitado no projeto, em recursos financeiros ou econômicos. A divulgação do resultado ocorrerá até o dia 24 de junho, com início dos projetos previsto para agosto deste ano.