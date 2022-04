Lajeado confirma primeira morte por conta da dengue

Foi confirmado, no fim da terça-feira (26), o primeiro óbito por dengue para o município de Lajeado. A confirmação foi feita pela secretaria estadual de Saúde, que registrou o caso para o município. Trata-se de um adolescente de 13 anos, que faleceu no dia 17 deste mês.

O adolescente apresentou os primeiros sintomas no dia 10 deste mês, e no dia seguinte foi atendido na UPA. No dia 16, ele buscou atendimento no hospital e foi internado. No hospital, foi coletado teste sorológico. O adolescente morreu na madrugada do domingo, dia 17/04, no hospital. O resultado do teste sorológico, que saiu após o falecimento, foi positivo e foi confirmado pelo Laboratório Central (Lacen) do Estado. Outros três óbitos suspeitos de terem sido causados por dengue aguardam confirmação.