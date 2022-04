Hospital de Canoas volta a terminar ano com superávit

O resultado da série de ações tomadas pela atual gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas para recuperar a instituição de uma grave crise financeira, especialmente durante a pandemia, e evitar o fechamento de suas portas foi entregue ao prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques. O presidente da Associação Beneficente de Canoas (ABC), Luis Antônio Possebon, e o diretor geral do hospital, Juliano da Silva, fizeram a entrega do documento que contém os dados comparativos dos últimos anos. O ano de 2021 fechou com um superávit de R$ 8 milhões, o que não ocorria há muitos anos.

Ao assumir o Graças, a nova gestão do hospital encontrou um déficit operacional de R$ 25,5 milhões, referente ao ano de 2020. Em 2019, o déficit foi de R$ 24,5 milhões. "Com planejamento, as finanças foram recuperadas e várias melhorias foram feitas, qualificando o atendimento à população, melhorando a autoestima dos funcionários e colaboradores e restaurando a estrutura física do hospital" destacou Possebon que anteriormente integrou o Comitê de Intervenção.

Um dos resultados, destaca o diretor geral, foi o salto de 118 para 303 leitos, entre os meses de janeiro e novembro de 2021. Ele também lembra que nos últimos 15 anos, apenas em duas oportunidades a casa de saúde finalizou o ano com saldo positivo. "Foram os anos de 2011 e 2014, com superávit de R$ 700 mil e R$ 215 mil, respectivamente", informou Juliano.

Também foram apresentadas as obras e melhorias estruturais, como a nova área do Pronto Atendimento, que foi totalmente reformada; a criação de novos leitos, reformas de qualificação elétrica, hidráulica e estrutural dos quartos que atendem ao Sistema Único de Saúde (SUS). A lista de benfeitorias inclui ainda a reforma do setor de clínica cirúrgica, com aumento de 17 para 32 leitos, melhoria na climatização.