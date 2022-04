Preço dos alimentos subiu 2,1% em março em Caxias do Sul

O custo da cesta básica observado na cidade de Caxias do Sul no mês de março de 2022 passou para R$ 1.171,95, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), divulgado nesta quarta-feira (27). A pesquisa leva em conta 47 itens usados pelas famílias caxiense.

Com esse resultado, o cesto básico apresentou uma alta de 2,10% em relação ao mês anterior, quando custava R$ 1.147,86. A elevação verificada no mês em curso deve-se à alta nos preços dos produtos de alimentação, acrescidos do gás de cozinha. No mês de março, observou-se que, dos 47 produtos que compõem a cesta, 23 aumentaram de preço, 22 tiveram seus preços médios reduzidos, e dois permaneceram com seus preços inalterados.

Por ordem de contribuição positiva, entre fevereiro e março, destacaram-se o capeletti, os biscoitos (doces e salgados), a alface, a maçã nacional e a batata inglesa. Os produtos destaques na redução de preços são o detergente líquido, o pêssego em lata, o açúcar cristal, a maionese e o leite condensado.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Caxias do Sul indica um aumento nos preços de 1,50% no mês de março de 2022, contra uma alta de 0,57% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do indicador em 12 meses alcançou 11,30%, correspondendo a um aumento médio mensal no período de 0,91%.

De acordo com o instituto, do total de 320 subitens que compõem a estrutura do Índice de Preços ao Consumidor, 132 aumentaram de preços no mês em questão, 65 tiveram seus preços reduzidos e 123 permaneceram com seus preços inalterados. No mês de referência, dos sete grupos de produtos que compõem o IPC-IPES, cinco apresentaram contribuição positiva para o aumento do índice: alimentação, habitação, vestuário, saúde e higiene pessoal e transportes. Não tiveram variação educação, leitura e recreação e despesas diversas.