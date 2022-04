Pelotas capta R$ 10 milhões através do Finisa para obras

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou, nesta terça-feira (26), o contrato com a Caixa Econômica Federal para o repasse de R$ 10 milhões ao município, por meio da linha de crédito de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O valor será destinado a obras de infraestrutura urbana e para o restauro do antigo prédio da Secretaria de Finanças.

O novo contrato, identificado como Finisa 2, já que o município ainda realiza obras do primeiro Finisa, vai permitir a injeção de novos recursos em projetos que já estão em andamento. "Estamos muito felizes, é um dia marcante para Pelotas. Esse recurso irá permitir projetos transformadores e importantes para toda cidade. A Câmara de Vereadores aprovou no ano passado esse financiamento e sou muito grata à confiança do Legislativo. Com esse recurso atuaremos na restauração do prédio da antiga Secretaria de Finanças, onde vai funcionar a Escola de Gastronomia do Senac, com recursos compartilhados com a Fecomércio. Além disso, também investiremos na construção de novas unidades de habitação popular", afirmou Paula.

O objetivo é aportar os recursos distribuídos da seguinte forma: restauro do prédio diagonal à Prefeitura (cerca de R$ 5 milhões); infraestrutura e construção de moradias populares (R$ 2 milhões); e o restante em infraestrutura viária, tanto em pavimentação quanto em iluminação pública de LED, nas grandes avenidas estratégicas para a mobilidade urbana. A prefeitura deve divulgar um cronograma das obras nas próximas semanas.