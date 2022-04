Prefeitura e Senai abrem cursos para jovens em Novo Hamburgo

Preparar os estudantes para o mercado de trabalho e estimular para que os jovens sejam protagonistas de suas histórias e futuro são os objetivos principais do projeto "Trilhas da Aprendizagem", parceria da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O lançamento ocorreu nesta terça-feira (26), em evento que reuniu estudantes, diretores das escolas e autoridades.

A partir da iniciativa, 449 estudantes das escolas municipais participaram de cursos profissionalizantes em diferentes áreas. As atividades acontecem no turno contrário ao das aulas regulares e terão início no mês de maio. Ao conversar com os jovens e educadores, a prefeita Fátima Daudt destacou a admiração que tem pelo trabalho do Senai e a vocação empreendedora do município. "Aproveitem esta oportunidade, vocês só têm a ganhar", disse.

O projeto é voltado para estudantes dos nonos anos do Ensino Fundamental, turmas de aceleração da aprendizagem e Educação de Jovens e Adultos. As inscrições foram realizadas de forma voluntária nas escolas que atendem a estes públicos. Cada estudante participará de três cursos diferentes entre os módulos de Preparação para o mundo do trabalho; Instalações Elétricas; Eletrônica - analógica e digital; Tecnologias do Calçado e Logística. Além da aquisição das vagas, a secretaria de Educação também providenciará transporte e alimentação para os jovens. A titular da pasta, Maristela Guasselli, enfatizou a parceria e as possibilidades criadas com os cursos. "É para que vocês tenham na prática um sonho de vida e que se tornem protagonistas deste sonho", ressaltou, referindo-se aos jovens.

As aulas serão realizadas na sede do Senai em ambientes colaborativos e com recursos didáticos e inovadores. O gerente de Operações do Senai, Rodrigo Ourives da Silva, enfatizou que Novo Hamburgo é o município que compôs o maior projeto no Estado dentro deste segmento. "Com as vagas abertas, vamos chegar a 1.359 matrículas, abrangendo quase 500 alunos", explicou. "Nós desejamos que, ao concluir esses cursos em dezembro, possamos formar um grande banco de dados para entregar a nossos parceiros industriais e que estes alunos possam ser indicados para cumprir a segunda etapa, que é a aprendizagem industrial básica custeada pela indústria", completou.