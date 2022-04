Gerdau abre oficinas para empresários em Charqueadas

Estão abertas as inscrições para a edição do Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo da Gerdau em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social, em Charqueadas. Serão oficinas presenciais e gratuitas, que ocorrerão entre os dias 9 e 13 de maio, voltadas para auxiliar profissionais liberais e autônomos que pretendem montar ou aprimorar seus negócios.

Podem se inscrever até dia 10 de maio no site do projeto pessoas mais de 18 anos e que já frequentaram ou estão matriculados em uma escola pública do município. A capacitação apoia pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Ao todo, são cinco dias, somando 20 horas da capacitação, de aulas presenciais no Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand, localizado na av. Transversal, 1282 - Vila Aços Finos Piratini.