Município de Protásio Alves passa a oferecer confecção da carteira de identidade

A partir desta semana, a prefeitura de Protásio Alves iniciou o serviço de confecção de carteiras de identidade. A iniciativa é oferecida nas segundas, quartas e sextas-feiras, mediante agendamento através do telefone (54) 3276.1233. As primeiras vias do documento são isentas de pagamento. Para a segunda via, a taxa é de R$ 81,84.

O menor de 16 anos deve ser acompanhado do responsável legal (pai/mãe/avós) apresentando documento de identificação válido, sem deterioração e com foto colorida atualizada. Os documentos necessários são a certidão de nascimento, casamento ou averbação, conforme o estado civil, e uma foto 3x4 recente. O documento pode ser original ou cópia autenticada.

Também podem ser incluídas no documento, condições peculiares de saúde, tipo sanguíneo, fator rh e nome social. Para isso, é necessário apresentar documentação médica específica.