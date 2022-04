Desassoreamento do rio Paranhana, entre Taquara e Parobé, registra avanço

A primeira parte das obras de desassoreamento do Rio Paranhana, na divisa entre Taquara e Parobé, está quase concluída. Os trabalhos de desobstrução da passagem da água do rio, para evitar o avanço da erosão em sua margem, iniciaram em 29 de março, e no prazo de uma semana deve ser concluída a fase inicial, no trecho que antecede a ponte que faz a divisa entre as duas cidades, na rua Tristão Monteiro, pelo lado de Taquara, e na avenida das Nações, em Parobé.

A obra é executada através de um convênio entre os dois municípios, que juntos disponibilizam maquinário e mão de obra. Segundo o secretário de Obras e Serviços de Taquara, Bruno Cardoso, atualmente são duas escavadeiras hidráulicas que realizam o desassoreamento, uma por Taquara e outra por Parobé. "Após concluirmos a primeira parte, iremos com as duas escavadeiras para realizar os trabalhos após a ponte, para remover aproximadamente 1 mil metros cúbicos de cascalhos", explica. Os trabalhos devem ser concluídos em até 30 dias.

Os trabalhos de desassoreamento também passam pelo acompanhamento das secretarias de Meio Ambiente dos dois municípios. A bióloga da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal de Taquara, Joana Conte, salienta que o projeto prevê a remoção de aproximadamente 11 mil metros cúbicos de sedimentos acumulados nos últimos anos, e que provocaram a erosão em sua margem. "É uma iniciativa fundamental para que o escoamento do Rio Paranhana seja adequado, evitando prejuízos à população", frisa.

Após a conclusão do desassoreamento, Joana conta que será realizado o plantio de gramíneas, uma família de plantas de vegetação rasteira que auxiliam na preservação dos solos. As mudas plantadas serão de azevém, capim-amendoim e capim-elefante, o que ajudará na estabilidade das margens do rio.