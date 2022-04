Santa Cruz do Sul terá evento sobre o mercado fotovoltaico

A cidade de Santa Cruz do Sul será sede de um encontro entre autoridades públicas, especialistas e empresários do setor de energia solar para um debate sobre o futuro do mercado fotovoltaico no estado gaúcho e no Brasil. Organizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o workshop acontece no 9 de maio, das 19h às 22h, no auditório da sede administrativa do Sicredi Vale do Rio Pardo no município.

O evento trará uma série de palestras, além de demais representantes de empresas e agentes financeiros. O Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Segundo recente mapeamento da Absolar, a região possui 1 gigawatt (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Segundo a entidade, o território gaúcho responde sozinho por 11,8% de toda a potência instalada de energia solar na modalidade. O estado possui 116.036 conexões operacionais, espalhadas por 497 municípios, ou 100% dos 497 municípios da região. Atualmente são 146.882 consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica.

Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio Grande do Sul a atração de mais de R$ 5,9 bilhões em investimentos, geração de mais de 32,9 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos. As inscrições podem ser feitas através do site da Absolar (absolar.org.br)