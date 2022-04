Caxias do Sul cria espaço para troca gratuita de livros

O espaço Livro Livre foi reinaugurado no térreo do Centro Administrativo de Caxias do Sul. O local conta com uma prateleira onde foram disponibilizados aproximadamente 140 livros de diversos gêneros e autores. Os interessados podem trocar seus livros por outros do mesmo gênero, sendo a única condição que o exemplar esteja em bom estado. O espaço também aceita doações com vistas a manter um acervo atrativo e que estimule a leitura.

O servidor Tiago Sozo Marcon, da Secretaria do Planejamento, trouxe dois livros de seu acervo para doação e aproveitou a estrutura do espaço para conferir alguns dos títulos disponíveis. "Pensamos que a leitura é um ato solitário, mas nesse momento ela se torna coletivo", disse o arquiteto, que também é escritor. Ele lembra que os livros têm uma grande importância por perpetuarem as palavras e fazer a história prosseguir. "Ele é um guardião da memória", afirma.

O projeto foi criado em 2018 e busca humanizar o espaço público, beneficiando os servidores e a comunidade. O espaço conta com uma prateleira de livros, bancos com almofadas e plantas harmonizando o ambiente. A montagem acontece em uma parceria entre as secretarias de Recursos Humanos e Logística, Meio Ambiente, do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, por meio do Banco de Vestuário, e da Cultura, por meio do Departamento do Livro e da Leitura.