Ligação entre Rio Grande e a praia do Cassino tem obras concluídas

Uma das principais estradas da região sul do Estado já conta com asfalto e sinalização renovados. A ERS-734, que liga o Centro de Rio Grande à praia do Cassino, recebeu melhorias executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Os serviços receberam investimento de R$ 2 milhões do Plano de Obras do programa Avançar. Foram 10,68 quilômetros de intervenções entre a BR-392 e o acesso ao balneário. "É uma obra que leva em conta não somente a mobilidade dos moradores, mas também dos turistas que se deslocam a esse importante destino turístico do Rio Grande do Sul", disse o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Conforme ele, para eliminar as imperfeições nos pontos críticos, foram realizados reparos nas camadas asfálticas e recapeamento. Houve, ainda, limpeza e pintura de pontes localizadas sob os arroios Senandes, Vieira e Vilaça. O mesmo serviço ocorreu no viaduto sobre a viação férrea. A sinalização da pista também passou por melhorias.