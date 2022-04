Estratégia de Saúde da Família é aberta em Uruguaiana

A prefeitura de Uruguaiana inaugurou mais uma Estratégia de Saúde da Família (ESF), que passa a atender as comunidades dos bairros Santo Antônio e Santana. A unidade está situada na rua Bento Gonçalves, n° 1.550, e cobrirá uma população de aproximadamente 10 mil pessoas, incluindo os dois bairros e adjacências.

Conforme o prefeito Ronnie Mello, foram aplicados R$ 861 mil na execução da obra, provenientes de recursos investidos pelo município e de recursos federais. "A nova ESF é uma antiga demanda dos moradores destas áreas da cidade. Iremos oferecer maior comodidade aos moradores que até então precisavam buscar outras unidades de saúde", explicou.

O projeto estrutural conta com 308 metros quadrados de área construída e foi implantado em um terreno de 1.472 metros quadrados e ganhará o nome do Dr. Antônio Carlos Bordignon, vítima da Covid-19 em 2020. Ele era médico ginecologista e obstetra e falecido aos 76 anos de idade. No novo posto, os pacientes terão acesso a consultas médicas e odontológicas, além de atendimentos por enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliar bucal, nutricionista, psicólogo e agentes comunitários.