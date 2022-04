Mais de 800 contêineres são instalados em ruas de Venâncio Aires

Mais 834 contêineres começam a ser reposicionados nas ruas e utilizados pela população de Venâncio Aires para o descarte de resíduos recicláveis e rejeitos. Já está em vigor o contrato do município com a empresa Terra Ciclo para a execução do serviço de recolhimento do lixo, que passa a ter um novo sistema.

Entre as novidades está a aquisição dos equipamentos, que até então eram alugados por valores unitários de mais de R$ 614,00 ao mês. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, todos os contêineres foram praticamente dispostos nas ruas, porém nesta segunda-feira (25) começaram a ser reposicionados conforme os mapas elaborados pelos técnicos da pasta. "Como o contrato com a empresa Conesul que vinha prestado o serviço para o município encerrou no domingo (24), os contêineres antigos começam a ser retirados somente nesta segunda-feira, quando então os novos estão sendo colocados nos lugares demarcados no mapa dos serviços", explica o secretário.

Dos 300 pontos disponibilizados pelo sistema anterior, agora a população passa a ter mais 500 à disposição, chegando 834 contêineres. "O projeto inicial previa 750 pontos, porém ao colocarmos os contêineres nas ruas, percebemos que já precisava ser maior essa oferta inicial e como tínhamos uma reserva técnica, passamos para 834", explica Lehmen. Com as aquisições tanto dos recipientes quanto de caminhões que farão a coleta, o município deve economizar cerca de um milhão de reais no primeiro ano.

A empresa Terra Ciclo será a responsável pela contratação da mão de obra para a execução dos trabalhos de operação para recolhimento dos resíduos nos contêineres, que será feito de forma mecanizada. Cada ponto terá dois mecanismos, sendo um para armazenamento de material reciclável e outro para rejeitos. Cada um dos contêineres estão tem adesivos informativos sobre a coleta seletiva no município, ou seja, para a separação correta entre lixo seco e lixo orgânico.