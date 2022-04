Passagem de ônibus passa a R$ 5,50 em Passo Fundo

Entrou em vigor, nesta segunda-feira (25), o novo valor da passagem de ônibus em Passo Fundo. O valor passou a ser de R$ 5,50, um reajuste de 15,78% sobre o valor anterior, que havia sido reajustada em setembro do ano passado. A revisão da tarifa foi uma solicitação das empresas prestadoras do serviço que operam no município do norte gaúcho.

O valor da passagem foi discutido com o Conselho Municipal de Transportes (CMT) e representa uma média ponderada entre os valores requiridos pelas empresas. A Coleurb apresentou, durante as discussões sobre os novos valores, a solicitação de que o valor da tarifa fosse de R$ 6,80. A Codepas apresentou cálculo de R$ 6,77, e a Auditoria-Geral do município mostrou um valor de R$ 6,15.