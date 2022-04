Equipe do governo estadual visita áreas de proteção em Canoas

Nesta segunda-feira (25), à convite da secretaria municipal de Meio Ambiente, uma equipe técnica do governo do Estado visitou as cinco áreas de preservação permanente (APPs) que receberão investimentos para recuperação ambiental. Os recursos foram captados pela prefeitura de Canoas, junto ao governo estadual. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 5 milhões, com contrapartida no valor de R$ 775.656,09 do município.

Os locais que foram contemplados e visitados pela equipe são o banhado da Praça Nelson Mandela, o lago grande do Parque Getúlio Vargas, a fonte da Praça Dona Josefina, o lago da Praça Décio Rosa e o lago do Parque da Figueira. Esta primeira visita teve o intuito de conhecer os locais e, dependendo da necessidade, a equipe técnica fará novas visitas e avaliações das APPs.

O secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter, comentou sobre a importância da recuperação destas áreas e dos recursos que serão investidos. "Todas as áreas beneficiadas são públicas e contam com uma grande circulação de público. Com a captação destes recursos, vamos poder atender uma demanda histórica do município de Canoas", destacou.

Entre os resultados esperados com o investimento, estão a recuperação dos mananciais, a preservação e a estabilidade da biodiversidade, a manutenção da fauna e flora associadas, o embelezamento da paisagem e a garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado. Também está prevista a aquisição de cerca de 1.000 mudas de plantas nativas, que serão plantadas nos cinco locais beneficiados.