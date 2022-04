Bento Gonçalves vai reforçar atendimentos pediátricos na UPA

O aumento nos atendimentos de crianças na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bento Gonçalves traz um alerta na secretaria da Saúde do município. De acordo com o levantamento da UPA, do dia 1º a 25 de abril, 3.031 crianças foram atendidas. Em fevereiro foram 2.235 acolhimentos, e março 3.455 relacionados a diversos sintomas.

Em virtude disso, a prefeitura apresentou, nesta segunda-feira (25), ações para ampliar atendimento e desafogar o fluxo na UPA. "Estamos registrando uma crescente no atendimento de crianças na UPA, com os mais variados sintomas. Por isso, reorganizamos o fluxo de consultas com a criação de uma unidade sentinela para diminuir essas filas", destaca a secretária Tatiane Misturini Fiorio.

Entre as medidas, está a ampliação do número de consultas nas Unidades de Saúde, passando de 10 para 12 consultas, e dois encaixes de emergência. Também será aberta uma unidade sentinela pediátrica, junto a Unidade Zona Sul, no Botafogo. Das 17h às 21h, todos os dias, será realizado o reforço no atendimento pediátrico. Pacientes classificados como verde e azul serão atendidos no local.

A homologação os médicos aprovados no processo seletivo foi realizada pela prefeitura, e os profissionais começam a ser chamados para atuarem no município. "Entendemos o descontentamento da população com a demora no atendimento, e estamos trabalhando intensamente para modificar esta situação", finaliza Tatiane.