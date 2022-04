Parque industrial de Santa Maria recebe cercamento

Com o intuito de dar mais segurança aos empreendimentos que se instalam no Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria - o antigo distrito Industrial - a prefeitura começou o cercamento do local com gradis de concreto. O serviço é feito com contrapartida de uma empresa que instalou sede no Parque Industrial recentemente.

Conforme a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, cada empreendimento que se instala no Parque Industrial fecha contrapartidas com o município, que visam melhorias no local. Cerca de 200 metros de gradis já foram instalados em uma lateral do parque, no sentido da BR-287 para os fundos. O objetivo é cercar todo o Parque Industrial, que tem aproximadamente 330 hectares. O local conta com 44 empresas instaladas, além do Parque Tecnológico (Tecnoparque), que hospeda outros 21 empreendimentos.

O serviço não tem prazo para ser concluído, uma vez que o andamento do trabalho depende de condições climáticas e do solo. A área onde o Parque Industrial está instalado possui áreas de proteção ambiental e partes do serviço precisam ser aprovadas pela secretaria de Meio Ambiente.