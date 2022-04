Arroio do Meio terá atendimento gratuito de nutricionistas

Iniciam na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, os atendimentos à comunidade de Arroio do Meio realizados por nutricionistas e médicos especialistas em Nutrologia. A prestação deste serviço foi formalizada recentemente em contrato assinado entre a prefeitura e a Universidade do Vale do Taquari (Univates).

Os atendimentos feitos por nutricionistas ocorrem na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Aimoré nas segundas-feiras e no ESF Navegantes nas terças-feiras, sem a necessidade de deslocamento dos pacientes para Lajeado. Os serviços são gratuitos e realizados via Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo do projeto é atender, avaliar, investigar e tratar condições agudas ou crônicas, promovendo o cuidado e a orientação de pacientes em todos os ciclos da vida.

Os pacientes deverão ser encaminhados para atendimento nutricional pelo médico da unidade de saúde. Para as consultas com nutricionistas, cada paciente terá direito a seis atendimentos individuais em um período de três meses. Após, se necessário, ele será direcionado para acompanhamento em grupos. Os atendimentos com o médico nutrólogo serão limitados a quatro consultas por pessoa, em um período de seis meses. Essas consultas serão realizadas no Saúde Univates, junto à universidade, em Lajeado.