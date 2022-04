Prefeitos discutem o saneamento no Vale do Paranhana

Em reunião realizada na prefeitura de Parobé, os prefeitos de Parobé, Diego Picucha, de Igrejinha, Leandro Horlle, e de Riozinho, Alceu Marcos Pretto, debateram sobre questões pertinentes ao saneamento. Durante o encontro, os chefes do executivo levantaram questões sobre as possibilidades e ações que podem ser postas em prática para viabilizar a exploração da concessão do saneamento.

A reunião contou com a participação do assessor jurídico Gladimir Chieli, que já vem prestando suporte aos municípios esclarecendo sobre pontos relativos ao tema, sobre o marco do saneamento, e também sobre a possibilidade da adesão dos mesmos aos contratos propostos pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Segundo o prefeito de Parobé Diego Picucha, é necessário seguir aprofundando os debates sobre a questão do saneamento e para a busca permanente de ações que possam resolver a universalização deste serviço.

"Ainda estamos trabalhando para termos a orientação e capacitação necessária para viabilizarmos o modelo de negócios que seja mais benéfico para a nossa comunidade, quer seja através de um contrato de concessão ou outro formato mais pertinente. A água é um bem fundamental, por isso esse é um tema tão delicado e de suma importância para nós gestores municipais," afirma Picucha.

A intenção é que os municípios do Vale do Paranhana trabalhem em conjunto por soluções. Novas reuniões sobre o tema podem ocorrer nas próximas semanas.