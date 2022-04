Ação recolhe quase 10 toneladas de resíduos do rio Taquari

Quase 10 toneladas de resíduos foram recolhidas das margens do rio Taquari por mais de 300 voluntários durante a 15ª edição da ação voluntária "Viva o Taquari-Antas Vivo". O movimento, coordenado pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Unidade Parceiros Voluntários (UPV) Lajeado, aconteceu no fim de semana em cinco municípios do Vale do Taquari.

Em Lajeado, a mobilização foi concentrada no Porto dos Bruder e teve a participação de mais de 150 pessoas. Segundo o diretor de Responsabilidade Social Corporativa da Acil, Lucas Lengler, depois de dois anos sem a realização da atividade, "é necessário despertar o espírito do voluntariado na sociedade e evidenciar a importância dos nossos recursos naturais".

O movimento voluntário também foi realizado simultaneamente nos municípios de Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Roca Sales. Venâncio Aires realizaria a programação, mas, devido ao tempo teve que desmarcar. Segundo a organização, a característica da margem do rio, em Mariante, poderia oferecer risco aos voluntários. Uma nova data deve ser marcada para realizar o movimento somente em Venâncio.

Em Lajeado, 165 voluntários recolheram 1.094kg de resíduos das margens e água do rio Taquari. Estrela teve o envolvimento de 53 voluntários que recolheram 8.400kg de resíduos. Arroio do Meio não realizou recolhimento. O município expôs, na rua coberta, a "Mostra Espelhos" e fez ações de conscientização a quem passava pelo local. Cruzeiro do Sul mobilizou 20 voluntários e recolheu 55 kg de lixo. E Roca Sales, pela primeira vez na ação, teve o envolvimento de 20 voluntários que recolheram 284 kg de resíduos.

O coordenador da ação, Gilberto Soares, evidenciou a alegria de estar novamente com o grupo de voluntários às margens do rio Taquari. "Todos os anos estamos aqui para recolher o lixo que jogam em nosso rio. Vamos, juntos, trabalhar para a conscientização e para que um dia possamos nos reunir para conversar e ouvir poesias a beira do nosso Taquari", concluiu.