Bom Jesus inicia programa voltado à carreira para jovens

As secretarias de Educação e Cultura e de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho de Bom Jesus lançaram o projeto "Start para o Futuro- Construindo um Sonho". A iniciativa surgiu a partir da percepção que os jovens do município não têm perspectivas profissionais ao saírem da escola.

De acordo com a psicóloga Josiane Trindade Machado, o objetivo do projeto é incentivar e demonstrar de forma prática e dinâmica as possibilidades existentes de profissionalização e continuidade dos estudos. O programa será realizado inicialmente na escola municipal de Ensino Fundamental Irmãs Ramos, porém, a proposta é ampliar para as demais podendo assim também envolver um número maior de jovens.

A psicóloga Maria Eduarda Rodrigues explica que serão realizados quatro encontros. "Em cada um será abordado um tema diferente como autoconhecimento, sonhos e perspectivas e identificação com outros jovens em início de carreira profissional".

O último módulo visa trabalhar a orientação vocacional de cada um dos participantes do projeto, baseado em todo o processo que foi construído durante os encontros anteriores. As atividades terão início no mês de maio, e serão coordenadas pelas psicólogas Maria Eduarda Rodrigues e Josiane Trindade Machado e a Assistente Social Roberta Ferreira.