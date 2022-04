BRF tem vagas abertas para técnicos em quatro cidades gaúchas

A BRF está com vagas abertas no Rio Grande do Sul para diferentes áreas técnicas. As posições são para atuar no Vale do Taquari, na Serra e na região Norte do Estado. Os interessados devem se inscrever pelo portal (talents.brf.com), buscando pela vaga e localidade de interesse, preferencialmente ainda durante o mês de abril.

Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, há oportunidade para Eletricista (duas vagas), Técnico Manutenção Elétrica Júnior e Técnico Manutenção Júnior (duas vagas). Na planta de Lajeado, na mesma região, há seleção para Técnico Manutenção Júnior, Técnico Manutenção Elétrica Júnior (duas vagas), Operador Estação Tratamento de Água e Efluentes/ETA e ETE (duas vagas) e Operador Geração de Frio (duas vagas).

No norte do Estado a seleção é para atuar em Marau, com vagas para Mecânico, Eletricista, Técnico Manutenção Elétrica Júnior e Técnico de Manutenção Júnior. Na serra gaúcha há uma posição aberta para Técnico em Enfermagem do Trabalho Junior, na planta de Serafina Corrêa.

Entre os benefícios oferecidos pela BRF para os funcionários que serão contratados para trabalhar nas unidades gaúchas estão cartão alimentação, restaurante interno, auxílio creche, convênio de saúde sem mensalidade para o colaborador, cônjuge e dependentes (até 18 anos); atendimento de telemedicina; convênio com academias; convênio odontológico; programa de participação nos resultados anual; seguro de vida, CrediBRF e Mercado BRF, para compra de produtos da Companhia com descontos diferenciados. A companhia também conta constantemente com oportunidades internas para crescimento e desenvolvimento profissional para os funcionários em diversos estágios da carreira. Em caso de dúvidas sobre as oportunidades, os candidatos podem entrar em contato pelos seguintes números de Whatsapp: em Marau, o contato deve ser feito pelo (54) 99263-1828 e para as vagas no Vale do Taquari pelo (51) 99222-4685.