Complexo de Saúde de Taquara deve ficar pronto até 2023

Depois de mais de cinco anos, a movimentação de operários retornou, nesta sexta-feira (22), ao imóvel da Avenida Sebastião Amoretti, número 1865. O local, que inicialmente iria receber uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), estava com as obras paradas desde 2016, e através do Avançar na Saúde RS, receberá R$ 2,4 milhões até março de 2023, quando deve ser entregue como Complexo Municipal de Saúde de Taquara (CMST) à comunidade.

O ato de retomada das obras, nesta sexta, contou a presença do governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior. "Assumimos o governo com o objetivo de realizar sonhos, realizar entregas", assim iniciou o governador Ranolfo seu discurso durante o evento, destacando os investimentos em Taquara pelo Avançar.

As obras estavam paradas desde outubro de 2016. A utilização do prédio foi possível graças a uma portaria de 2018, na qual o governo federal permite aos municípios com UPAs inacabadas fazerem adequações necessárias para instalar serviços de saúde.

O prédio tem cerca de 1,5 mil metros quadrados e abrigará o Pronto Atendimento, a Saúde da Mulher, os atendimentos odontológicos e de fisioterapia, que atualmente estão na Unidade Central de Saúde Darcy Ribeiro, além de um Centro de Especialidades Médicas. Também receberá o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que está em um prédio alugado pelo Município. Além de atender a todas necessidades da equipe de socorristas, o novo local é de fácil acesso a rodovias e bairros urbanos.

O Complexo terá três Estratégias de Saúde da Família que serão referências para aproximadamente 11 mil moradores dos bairros Centro, Cruzeiro do Sul, Morro da Cruz, Morro do Leôncio, Recreio, Sagrada Família e Santa Rosa.

As obras deveriam ter iniciado em novembro de 2013, porém o terreno precisou passar por terraplanagem até março de 2014, 15 meses após a licitação. Em outubro de 2016, a Biomina faliu antes da conclusão da obra e teve seu contrato rescindido. Outro problema ocorreu quando um deslizamento de terra atingiu residências próximas, sendo necessária a construção de um muro de contenção, o que já estava previsto no projeto inicial, mas se arrastou para ser executado em razão da demora na escavação necessária no local.

Logo que a obra paralisou em 2016, a mesma estava em 52%. Atualmente, em razão da depredação sofrida nesses anos, a secretaria de Planejamento estima que houve perda de 3% dos materiais investidos. Portanto, a construção deve estar em 49%. O prédio está com as paredes e fundações concluídas e a laje, cobertura, o reboco e contrapiso parcialmente prontos. Faltam a pintura, o azulejo, água, esgoto, esquadrias, PPCI e rede lógica.