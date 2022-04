Erechim discute a construção de um Centro Administrativo

A construção do Centro Administrativo de Erechim foi o objetivo da viagem a São Paulo pela equipe da prefeitura. Estiveram na comitiva o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, a secretária de Administração, Izabel Ribeiro, o procurador geral do município, Daniel Grossi e a secretária adjunta de Administração, Aline da Costa.

Izabel afirmou que a reunião com consultores sêniores da Fundação Instituto de Administração (FIA) visa construir as bases do estudo para elaborar o projeto e a construção do prédio administrativo de Erechim, com o mínimo de custos para o município, para não ser um peso nas finanças públicas, imobilizando recursos que faltariam em outras áreas como saúde e educação. A ideia é que a obra seja feita através de uma parceria público-privada (PPP). "A FIA é referência no país em assessoria econômico-financeira neste tipo de projeto, tendo realizado vários trabalhos Brasil afora na área de infraestrutura, saúde, saneamento", disse.

Na avaliação do secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, a reunião foi produtiva com o consultor, Ricardo Celoto, que tem ampla experiência em projetos de avaliação de empresas, reestruturação organizacional e de processos, gestão de custos, entre outros. E, também o com o consultor, Rafael Tinelli, que atua com planejamento, modelagem e estruturação financeira de projetos de investimentos nas diversas áreas. "A PPP é uma nova modalidade de gestão pública, mas que tem como princípio ser mais ágil e eficiente, utilizar melhor os recursos públicos, e de outro lado, atender bem a população", afirma.

A partir da reunião, novas conversas devem ocorrer nos próximos meses. Ainda não há previsão de quando o edital deve ser lançado.