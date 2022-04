Em comemoração aos 90 anos de existência, hospital de Santa Maria oferece serviços gratuitos em praça

Cercado pelos morros do bairro Perpétuo Socorro, em 24 de abril de 1932, abria as portas para a comunidade o hospital que se tornaria referência em atendimento gratuito de qualidade para Santa Maria e outros 32 municípios da região e criaria uma memória afetiva com os milhares de santa-marienses que lá nasceram. Os 90 anos da Casa de Saúde serão celebrados com uma ação que faz parte da sua essência, cuidar das pessoas.

Nesta próxima segunda-feira (25), das 8h às 12h, colaboradores do hospital, além de universitários e professores de cursos da saúde da Universidade Franciscana (UFN), vão estar na Praça Saldanha Marinho prestando serviços gratuitos de verificação de pressão e orientações de prevenção de doenças.

O Casa de Saúde foi fundado pela Cooperativa da Viação Férrea para prestar atendimentos aos ferroviários e suas famílias em uma localização estratégica durante o apogeu da ferrovia. A instituição contava com o aparelhamento mais moderno da época, vindo direto da Europa. Em pouco tempo, o hospital abriu as portas para a comunidade em geral. Desde 2013, o hospital conta com plantão presencial na área de obstetrícia, com uma média de 100 bebês por mês. O serviço é de portas abertas, que não necessita de encaminhamento de outra unidade de saúde para atendimento.