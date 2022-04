Lajeado articula mais ações para o enfrentamento da dengue

Para ampliar e intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti e frear o avanço da dengue, um encontro reunindo as equipes de Vigilância Ambiental e Epidemiológica do município e do Estado foi realizado em Lajeado. A ampliação da equipe de agentes ambientais e a compra de equipamentos para aplicação de inseticida estão entre as estratégias definidas.

O município se reuniu com a equipe do Estado para garantir o aumento do envio de insumos do inseticida e encaminhar a compra dos novos equipamentos, mais conhecido como fumacê. Atualmente, Lajeado conta com dois equipamentos, sendo um do Estado. O governo estadual solicitou a devolução do equipamento, e por conta disso, o município encaminhou a compra de três novas máquinas.

Conforme a coordenadora a Vigilância Epidemiológica, Juliana Demarchi, com a aquisição, a ampliação da equipe e o aumento da litragem dos insumos será possível dobrar a área de atuação de aplicação do inseticida. "Para atividade atual, os insumos enviados são suficientes. Porém, com o aumento da equipe e da compra de novos equipamentos foi necessário garantir que teríamos inseticida suficiente. Vamos dobrar a equipe e aumentar a área de atuação e, por isso, dobra a necessidade de insumos", explica a coordenadora.

A equipe de agentes de endemias será ampliada para maior cobertura nas visitas às residências e atendimento às denúncias. Atualmente, a equipe conta com 10 agentes. O efetivo será dobrado. Como estratégia para intensificar a atuação dos agentes comunitários de saúde, será realizada uma reunião de mobilização com toda a equipe, junto aos coordenadores, prefeito e equipe da Secretaria de Saúde do município na terça-feira (26), no auditório do Hospital Bruno Born. O encontro será para orientar sobre a importância da atuação dos agentes no combate ao mosquito.