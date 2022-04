Duas obras de pavimentação asfáltica são autorizadas em Caxias

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou duas ordens de início de pavimentação asfáltica. As obras começam ainda neste mês de abril e em ambos os casos a Secretaria de Obras e Serviços Públicos é responsável pelas obras, com a execução pela Codeca, em prazo de seis meses.

A primeira delas será a pavimentação da Estrada Municipal 176, no distrito de Vila Seca. Será asfaltado trecho de cerca de 300 metros, com um investimento de R$ 602.832,92. Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar destinada ao município.

O segundo trecho a ser asfaltado é a Estrada Municipal Menino Jesus, em Forqueta. Serão 1,06 quilômetro de extensão, com investimento de R$ 1.539.806,78, provenientes, também, de recursos federais repassados por parlamentares.

Nos atos de assinatura das ordens de início estavam presentes os autores das emendas, Mauro Pereira e o deputado Giovani Feltes, os secretários de Obras e Serviços Públicos, Norberto Soletti, de Agricultura, Rudimar Menegotto, a presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, os vereadores Velocino Uez, Tatiane Frizzo, Gládis Frizzo, Juliano Valim, Gilfredo De Camillis, os subprefeitos de Vila Seca, Sandro Camargo, e de Forqueta, Alexandre de Vargas, além de representantes das comunidades.