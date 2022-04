Furg retoma aulas presenciais nos campi após dois anos de ensino remoto

Após dois anos de atividades remotas, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) inicia o ano letivo de 2022, de forma presencial, nesta segunda-feira (25). Um momento aguardado por toda a comunidade acadêmica que anseia pelo encontro, para ocupar, pela primeira vez ou novamente, os espaços físicos da universidade.

Para o reitor da FURG, Danilo Giroldo, o momento da retomada integral das atividades acadêmicas e administrativas foi muito aguardado por todos. "Felizmente, agora temos as devidas condições epidemiológicas para efetivar este retorno, principalmente em função do avanço na vacinação. A atividade presencial é muito importante para o contexto acadêmico, principalmente pelas vivências que uma universidade proporciona em seu ambiente multidisciplinar", afirmou.

A instituição de ensino superior tem em torno de 8 mil estudantes de graduação, distribuídos em 60 cursos presenciais e quatro a distância. A pró-reitora de Graduação, Sibele Martins, ressalta a alegria pelo retorno às aulas no formato presencial. "Estamos todos ansiosos pela retomada do convívio acadêmico, após este longo período em que estivemos afastados fisicamente da universidade. A FURG, com suas unidades acadêmicas, tem trabalhado no planejamento das atividades de retorno para receber todos seus estudantes" disse.

A FURG é multicampi e, na segunda-feira, as atividades de ensino, pesquisa e extensão também voltam à presencialidade nos campi de São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. Os estudantes devem buscar informações nos campi acerca dos horários e protocolos sanitários.